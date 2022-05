La Festa della Mamma è una ricorrenza annuale per celebrare tutte le madri del mondo. Un’occasione speciale per ricordare una figura importante nella vita di ciascuno individuo, celebrarla con un messaggio di auguri o con un regalo affettuoso. Vediamone il significato, la storia e le origini, quando è collocata e alcune immagini da inviare.

Festa della Mamma: cosa e quando è

La Festa della Mamma è tra le ricorrenze più amate e sentite sia dai bambini che dagli adulti. In Italia, e in diversi Paesi del mondo, viene collocata nella seconda domenica di maggio, che nel 2022 corrisponde all’8 del quinto mese dell’anno. Per l’occasione, i figli sono soliti dimostrare il proprio affetto verso la figura materna con un regalo simbolico ma speciale: cioccolatini, fiori, cartoline ed altri pensierini sono tipicamente adoperati per questa giornata speciale.

Festa della Mamma: origini

Le origini di questa festa vanno ricondotte a Julia Ward Howe, pacifista e femminista americana, la prima a proporla nel 1870. Tuttavia, pochi anni dopo, fu un’altra donna, Anna M. Jarvis, a permettere che questa ricorrenza fosse celebrata a livello internazionale.

Anna era, infatti, profondamente legata alla madre e, dopo la sua morte, inviò lettere ai ministri e ad alte cariche pubbliche affinché venisse istituita una festa per celebrare tutte le mamme del mondo. Grazie alla sua insistenza e tenacia, la prima festa della mamma venne celebrata a Grafton il 10 maggio 1909.

Anna scelse anche simbolo della festa, ossia il fiore preferito della madre, il garofano bianco.

Festa della Mamma: storia

La storia di questa festa risale al periodo della Guerra civile americana, combattuta tra il 1861 ed il 1865.

Quando la madre di Anna, Ann Reeves Jarvis, nel West Virginia, diede vita ad un club di sole donne per aiutare le vittime della guerra e contrastare la mortalità infantile, attraverso il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie delle famiglie.

Al termine della Guerra civile negli Stati Uniti, vennero organizzati degli eventi pacifisti per promuovere la rappacificazione tra gli ex nemici, tra cui le “Giornate dell’amicizia tra madri”.

Fu allora che Ann Jarvis pensò al “Mother’s Friendship Day”, un evento a favore dei reduci di guerra. Sua figlia Anna si impegnò per diffondere l’iniziativa nello stato del Virginia. Nel 1905, alla morte della donna, questa giornata assunse un significato differente.

Il 10 maggio 1908, si tennero le prime celebrazioni a Grafton, in West Virginia, la cittadina in cui era nata Anna Jarvis, e la chiesa del paese, accolse per primo l’evento. Oggi è nota come International Mother’s Day Shrine (“Tempio della Festa internazionale della Mamma”). L’evento riscosse in poco tempo un grande successo. Nel 1914, il presidente americano Woodrow Wilson destinò ufficialmente la seconda domenica di maggio alla celebrazione della festività.

Festa della Mamma: significato

La Festa della Mamma, intesa con il significato che le è stato riconosciuto in Italia, è nata a metà degli anni cinquanta in due diverse occasioni, una legata a motivi di promozione commerciale e l’altra a fini religiosi.

La prima risale al 1956, quando Raul Zaccari, senatore e sindaco di Bordighera, in collaborazione con Giacomo Pallanca, presidente dell’Ente Fiera del Fiore e della Pianta Ornamentale di Bordighera-Vallecrosia, prese l’iniziativa di celebrare la festa della mamma al Teatro Zeni della cittadina; successivamente la festa si svolse al Palazzo del Parco.

La seconda risale all’anno successivo e ne fu protagonista don Otello Migliosi parroco di Tordibetto di Assisi, in Umbria, il 12 maggio 1957. L’idea di don Otello Migliosi fu quella di celebrare la mamma nel suo forte valore religioso, cristiano anzitutto, ma anche interconfessionale, come terreno di incontro e di dialogo delle varie culture tra loro.

Festa della Mamma: immagini

Ecco una serie di immagini da poter inviare in occasione della Festa della Mamma l’8 maggio 2022.