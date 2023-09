Emanuela in gravi condizioni dopo malore: Villaricca prega per la 22enne

Si prega a Villaricca per Emanuela Vastarella, 22enne colpita domenica scorsa da un malore in casa. La giovane è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli.

Secondo quanto apprende Teleclubitalia, Emanuela si trovava nella sua abitazione quando avrebbe perso i sensi accasciandosi sul pavimento. Immediatamente sono scattati i soccorsi. La ragazza è stata prima trasportata all’ospedale di Giugliano e poi successivamente trasferita presso il nosocomio partenopeo.

Emanuela sarebbe stata colpita da un’aneurisma cerebrale. Ha trascorso diversi giorni in terapia intensiva. È in stato di incoscienza e i medici stanno valutando se e come procedere a un intervento chirurgico. In queste ore sono tanti i messaggi di vicinanza espressi da amici e parenti alla famiglia Vastarella.

“Signore, stamattina ti chiedo di stendere il tuo sguardo e la tua Mano potente la tua mano sulla vita di questa mia nipote”, scrive lo zio Luigi. “Vi chiedo di pregare tutti insieme per Emanuela, affinché Gesù compia il miracolo“, il commento di Arianna.