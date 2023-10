Arrivano i primi risultati dallo spoglio delle urne di Villaricca, dove si vota per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco. Al momento Franco Gaudieri, magistrato e già sindaco, sarebbe in testa in alcune sezioni elettorali.

Elezioni a Villaricca, Gaudieri in vantaggio. Campanile regge in alcune sezioni

Sono risultati parziali ma confermano già un trend in atto. Gaudieri, candidato sostenuto da una serie di liste civiche senza simboli di partito, sarebbe in vantaggio rispetto agli altri due candidati, Nicola Campanile e Luigi Sarracino.

In alcune sezioni, però, Campanile, candidato di centrosinistra, riuscirebbe a reggere la sfida con un scarto di voti inferiore a quello registrato in alcuni seggi. Se questa tendenza venisse confermata, Gaudieri potrebbe vincere al primo turno, oppure potrebbe prefigurarsi un ballottaggio tra Gaudieri e Campanile, con Sarracino ufficialmente fuori dai giochi.

Tensione alla sezione 3

Momenti di tensione durante lo spoglio nella sezione numero 3, dove è stata contestata la validità di alcune schede elettorali. Dopo un acceso confronto, la presidente ha abbandonato la sezione in lacrime e si è reso necessario l’intervento della Polizia per calmare gli animi.

Dati parziali:

Sezione 1

Gaudieri 290

Campanile 211

Sarracino 45

Sezione 2

Gaudieri 309

Campanile 261

Sarracino 28

Sezione 3

Gaudieri 280

Campanile 260

Sarracino 25

Sezione 5

Gaudieri 336

Campanile 199

Sarracino 26

Sezione 12

Gaudieri 350

Campanile 253

Sarracino 36

Sezione 17

Gaudieri 398

Campanile 195

Sarracino 32

Sezione 14

Gaudieri 398

Campanile 229

Sarracino 17

Sezione 22

Gaudieri 477

Campanile 138

Sarracino 16

Sezione 23

Gaudieri 328

Campanile 220

Sarracino 54

Affluenza

In calo l’affluenza alle urne rispetto alla precedente tornata elettorale: alle 15 il dato definitivo licenziato dal Ministero era del 61,78% degli aventi diritto che si sono recati al voto. L’astensionismo è in crescita, a dimostrazione della disaffezione dell’elettorato rispetto alla politica dopo due anni di commissariamento.