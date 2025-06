Chiara Francini presenta VavaVoom, è la sua capsule collection che presenta da Patty Bloom in esclusiva

Napoli. Avrà luogo martedì 24 giugno 2025 a partire dalle ore 17,00 presso la sede di “Patty Bloom” in via Carlo Poerio 99, la presentazione della nuova collezione di intimo dal nome Vava Voom. Ospite dell’evento sarà l’attrice e scrittrice Chiara Francini.

Un’occasione creata per scoprire la capsule composta da 4 modelli di reggiseni, 7 modelli di slip, 2 reggiseni bikini e 6 slip mare, tutti studiati per adattarsi al corpo e valorizzarlo in modo unico. Per vivere l’esperienza VavaVoom e trovare il modello perfetto, è possibile prenotare un fitting personalizzato direttamente presso le boutique di Patty Bloom di Roma, Milano e Napoli.

PER SAPERNE DI PIÙ CLICCA QUI