Tutto pronto per la finale di “C’era una Volta”. Venerdì, 7 Giugno, sarà decretata la scuola vincitrice di quest’edizione tra la “Giovan Battista Basile” di Giugliano e la “Don Bosco” di Cardito.

C’era una volta, venerdì la semifinale al Grande Sud: chi sarà la scuola vincitrice?

Il format dedicato alle fiabe di Giovan Battista Basile a cui partecipano le scuole medie della Campania, volge al termine. Una edizione fatta di sfide, fiabe, ma soprattutto cultura.

Quest’anno a partecipare, infatti, al programma tv, nuove scuole provenienti da Napoli e Baiano, perciò non solo dall’Area Nord di Napoli. Alle 18.00 in Piazzetta Basile nel “Parco Commerciale Grande Sud” di Giugliano, l’ultima gara in cui verranno assegnati mille euro di libri per arricchire la biblioteca scolastica, messi in palio da Mondadori Book Store Giugliano alla scuola che vincerà.

Non solo, alla seconda classificata saranno consegnati 500 euro da spendere presso la Scugnizzeria. Quest’anno il format si arricchisce anche di un ulteriore premio dedicato ai singoli alunni delle scuole medie della Regione. Nel corso di questi mesi sono stati tantissimi gli studenti che hanno inviato i loro elaborati per il concorso “Una Fiaba per C’era Una Volta”. Sempre nel corso della finale del 7 giugno, condotta da Carmen Cadalt, il Lions Club di Napoli premierà il miglior elaborato con un premio messo in palio dal club stesso per incentivare la scrittura e la conoscenza di Giovan Battista Basile.