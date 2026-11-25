Notte di paura a Casalnuovo, dove un centro scommesse GoldBet è finito nel mirino dei malviventi. Un tentativo di furto avvenuto nelle ore notturne, quando ignoti hanno preso d’assalto l’attività commerciale riuscendo a divellere la porta d’ingresso nel tentativo di introdursi all’interno del centro. Il colpo, fortunatamente, non è andato a segno.

A quanto si apprende, sarebbe stata la segnalazione di un cittadino, che ha allertato i carabinieri durante la notte, a impedire ai malviventi di portare a termine il furto. I responsabili si sarebbero quindi allontanati prima di riuscire a portare via denaro. Per i titolari dell’attività il risveglio è stato particolarmente amaro. Questa mattina, infatti, hanno trovato la porta d’ingresso completamente danneggiata, con i segni evidenti dell’assalto subito durante la notte.

Nessun bottino per i ladri, dunque, ma danni alla struttura e tanta preoccupazione per un episodio che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza degli esercizi commerciali sul territorio.

Sull’accaduto è intervenuto anche il consigliere comunale Crispo, che ha richiamato l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di intensificare i controlli. «Le istituzioni devono rinforzare il controllo sul territorio, soprattutto nei periodi natalizi, e tutelare maggiormente i commercianti che investono su questo territorio», ha dichiarato.