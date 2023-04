Il cantiere di Via Colonne a Giugliano, ormai è noto, ha comportato grosse difficoltà di viabilità alla cittadinanza, calo del business delle attività circostanti l’are interessata dai lavori e una emergenza sicurezza dal momento che la zona resta isolata. Uno spiraglio di luce con la riapertura di una corsia della strada, ma non basta. Abbiamo incontrato la signora Caterina che vive proprio a ridosso del cantiere.

Caterina è una storia commerciante della città, ma da quando ha aperto il cantiere è stata costretta a chiudere il suo panificio.

Non c’è più neppure l’energia elettrica, tutto abbandonato e con un nodo in gola la signora Caterina ci racconta di ciò che era la sua attività e che purtroppo da quando la strada è stata interdetta, non ha più una fonte di sostentamento.

Per ora Caterina tiene duro, ma resta isolata e intrappolata tra un cantiere che le ha cambiato la vita.