Dopo l’attivazione del Polo Operativo regionale Lazio, presso CIU Unionquadri a Roma, La Fondazione Libra ets è ora presente anche in Campania con un nuovo Polo Operativo Regionale situato ad Aversa (CE) presso lo studio legale dell’avv. Clara Niola.

Bullismo, cyberbullismo e violenza di genere: nasce ad Aversa il polo operativo regionale Campania

Per affrontare temi complessi quali quelli del bullismo e della violenza di genere, in tutte le declinazioni e forme, anche cyber, – ha dichiarato l’avv. Clara Niola – responsabile del Polo regionale Campano – servono interventi immediati e diretti che non rappresentino “soluzioni precostituite”, ma si possano concretizzare in azioni di sostegno specifico che, unitamente ad attività di informazione e formazione mirate, siano in grado di rimettere al centro dell’attenzione pubblica il benessere e la felicità dei minori”.

“Dall’esperienza maturata in questi anni – dichiara dott.ssa G. Filieri presidente della Fondazione – possiamo affermare con certezza che la singola esperienza riguarda tutti e tutte e, riuscendo a cambiare la condizione di disagio, sofferenza, esclusione di uno, si producono inevitabilmente cambiamenti che riguardano la società. Un luogo di accoglienza quindi, quello del Polo regionale campano, in cui si possa ricominciare a vivere liberi dalla violenza, dagli stereotipi, dalla ghettizzazione, dalla esclusione sociale e in cui si possa chiedere aiuto”.

Una sfida, quella della Fondazione che, nata in un tempo in cui si assiste ad un depauperamento dell’Essere e del Sapere, in cui le profonde fratture che si sono create, lasciano poco spazio alla progettazione futura, impone una riflessione profonda ed una consapevolezza nuova che dia a chiunque viva situazioni di violenza la possibilità di credere che da quella condizione si possa uscire. Attendiamo a breve l’inaugurazione del polo Campano.

