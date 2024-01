Si chiude il primo turno del 2024 nonché prima giornata del girone di ritorno. Stecca la Juve Stabia, vincono Casertana, Avellino e Benevento, il Sorrento si aggiudica il derby con il Giugliano.

20ª giornata Serie C girone C

Beffa per la Juve Stabia che spreca il doppio vantaggio e si fa raggiungere in pieno recupero dal fanalino di coda Monterosi Tuscia, al Menti finisce 2-2. Continua il suo rullino di marca la Casertana che passa 1-2 anche a Monopoli ancora grazie a Curcio che regala i 3 punti ai falchetti secondi in classifica. Non molla un centimetro nemmeno il Picerno che batte agevolmente il Francavilla per 3-0. Roboante successo dell’Avellino che sbanca Latina con un perentorio 0-5, super Patierno autore di una tripletta.

Il Crotone batte agevolmente il Catania con le reti di Giron, Gomez e Vinicius Negro e rimane nelle zone alte della classifica. Il Taranto si aggiudica il derby pugliese con il Foggia grazie alla doppietta di Kanoute e vola al quinto posto. Successo anche per il Benevento si aggiudica il derby con la Turris per 3-2 e si riporta sotto la zona delle inseguitrici alla vetta. Successo dell’Audace Cerignola che passa 1-2 sul campo del Messina. Successo esterno anche del Potenza che rifila un poker al Brindisi. È il Sorrento ad aggiudicarsi il derby con il Giugliano, decide un rigore per tempo con le firme di De Francesco e Ravasio.