Due dei quattro server del Comune di Aversa sono stati manomessi da ignoti, con la probabile sottrazione di dati sensibili.

Aversa, manomessi server del Comune: si teme sottrazioni dati

Secondo fonti interne, i dati violati riguarderebbero concorsi pubblici e l’assegnazione delle case popolari.

Immediatamente il sindaco Franco Matacena, accompagnato dal vicesindaco Alfonso Oliva, si è recato presso il commissariato locale per sporgere denuncia contro ignoti. In piazza Municipio sono intervenuti gli agenti della Digos, che si sono recati al Comune per avviare i necessari accertamenti tecnici e investigativi.

Al momento, non è ancora chiaro l’entità del danno né chi possa essere il responsabile della manomissione. Le indagini sono in corso e si attende una relazione dettagliata dagli esperti informatici che stanno esaminando i server compromessi.