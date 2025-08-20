I Carabinieri della Compagnia di Pomezia, su delega della Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 35enne di Boscotrecase, gravemente indiziato di riciclaggio di veicoli rubati. L’uomo, titolare insieme ad altri di un’attività di autonoleggio, è stato portato presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.

Auto rubate in Campania e “ricicliate” a Roma: arrestato 35enne di Boscotrecase

Le indagini hanno preso avvio nel febbraio 2023, quando durante un controllo stradale a Roma, i militari della Stazione di Roma Divino Amore hanno sequestrato un’Alfa Romeo Stelvio immatricolata in Francia, rubata in Campania nel giugno 2022. Le targhe francesi, invece, erano state trafugate a Marsiglia, e il numero di telaio dell’auto era stato alterato per nasconderne l’identità.

Gli accertamenti hanno svelato un complesso sistema di riciclaggio: i veicoli rubati venivano acquistati, nazionalizzati e reimmatricolati tramite la collaborazione di un amministratore di pratiche auto, che delegava le operazioni a un’altra agenzia, intestando i mezzi a ignari titolari di società.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Roma e condotta tra Lazio, Campania e Calabria, ha consentito di sequestrare e restituire sei auto agli aventi diritto: tre Alfa Romeo Stelvio, una Smart Fortwo, una Fiat Panda e una Fiat 500 X, tutte rubate tra Napoli, Salerno e Benevento e successivamente reimmatricolate e messe in circolazione nella Capitale.