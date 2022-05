Ancora un morto sul luogo di lavoro. Stavolta è accaduto ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove un imprenditore edile del posto di 53 anni, Antonio Scaperrotta, è morto dopo essere stato travolto da un muro che era stato appena realizzato.

Ariano Irpino, imprenditore muore travolto da una frana

Secondo una prima ricostruzione, la ditta del 53enne stava eseguendo lavori di drenaggio nei pressi di un’abitazione privata. Improvvisamente la paratia della fossa ha ceduto, travolgendo Scaperrotta e suo fratello. Per l’imprenditore non c’è stato niente da fare. Ferito, invece, il parente. Quest’ultimo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino per le cure del caso.

Le indagini

Le indagini sono state affidate ai Carabinieri che in queste ore stanno verificando le cause del crollo e accertando il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere. Ai vigili del fuoco del comando provinciale il compito di recuperare la salma e di mettere in sicurezza l’area. Sotto choc gli operai che erano presenti sul posto al momento del dramma. La vittima era sposata e padre di due figli piccoli.

“Serve attenzione costante”

“Con profonda tristezza registriamo, oggi, l’ennesimo incidente mortale sul lavoro. Oltre ad esprimere la nostra vicinanza alla famiglia dell’imprenditore scomparso in questa tragica circostanza, ribadiamo la necessità di ricordare quanto sia importante applicare la normativa relativa alla sicurezza. Serve prevenzione, servono controlli più serrati, serve un’attenzione costante su un tema così complesso ma fondamentale. Il lavoro è un diritto ma ricordiamo che anche la vita lo è e va salvaguardata”. Queste le parole di Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell’Ugl Avellino in merito alla tragedia sul lavoro registrata ad Ariano.