Dopo ogni allagamento, la solita politica: un fiume di post, poche soluzioni

Le persone si allontanano dalla politica perché troppo spesso è la politica ad allontanarsi dalla realtà.

La polemica tra maggioranza e opposizione che si ripete dopo ogni bomba d’acqua è semplicemente ridicola. Il copione è sempre lo stesso: quando si è all’opposizione si prepara il solito post indignato; quando si governa si spiega che, purtroppo, c’è ben poco da fare. E così comincia il rimpallo delle responsabilità, chiamando in causa questo o quell’ente a seconda del colore politico.

Nel frattempo, le persone si ritrovano con le case allagate e sono costrette ad attraversare strade trasformate in fogne a cielo aperto.

La politica, quella vera, dovrebbe cercare soluzioni. Il cambiamento climatico non è più un’ipotesi: è una realtà con cui fare i conti. E non può diventare l’alibi con cui giustificare ogni allagamento.

Servirebbe affidarsi ai migliori esperti, individuare gli interventi necessari e realizzarli. Abbiamo avuto e stiamo avendo a disposizione risorse importanti, in alcuni casi mai viste prima nei bilanci dei Comuni. Una priorità dovrebbe essere proprio questa: mettere in sicurezza i territori e ridurre il rischio che, a ogni pioggia intensa, tutto finisca sott’acqua.

Le soluzioni esistono e in Europa ci sono città che le hanno già realizzate. A Rotterdam una piazza raccoglie fino a 1,7 milioni di litri d’acqua durante i nubifragi, alleggerendo il carico sulle fognature. A Copenaghen un parco è stato riprogettato per trattenere temporaneamente oltre 22 milioni di litri. A Malmö, nel quartiere di Augustenborg, un sistema di canali, bacini e aree verdi ha permesso di evitare gravi danni anche durante piogge eccezionali.

Mi rendo conto che sono esempi lontani, nati in contesti diversi dai nostri. Nessuno immagina di copiarli senza tenere conto delle caratteristiche dei territori, né pretende che si possa eliminare ogni rischio. Ma possibile che non riusciamo a studiare le migliori pratiche, imparare da ciò che funziona e adattarlo alle nostre città? Perché dobbiamo avere sempre la sensazione di scegliere la strada sbagliata, di rincorrere le emergenze e ritrovarci, alla pioggia successiva, esattamente al punto di partenza?

Tra la pretesa di risolvere tutto e la rassegnazione a non poter fare nulla c’è uno spazio enorme. È lo spazio della competenza, della prevenzione e delle scelte che producono risultati anche oltre la prossima campagna elettorale.

La politica torni a fare il proprio mestiere: risolvere i problemi delle persone. I post su Facebook non bastano. Servono programmazione e una prospettiva.

Perché chi amministra dovrebbe indicare una direzione, non lasciarsi trascinare dagli eventi come un sacchetto di spazzatura che galleggia in una strada allagata.