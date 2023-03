Si torna a sparare a Napoli. A Ponticelli, quartiere situato nella zona orientale della città, è stato ritrovato il cadavere di un uomo a bordo di un’auto. L’omicidio si è consumato nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 marzo.

Agguato a Ponticelli, uomo ucciso in auto

La vittima sarebbe stata freddata a colpi di pistola in via Ravioncello altezza civico 120. Al momento l’identità ancora non è stata resa nota. Sul posto stanno intervenendo i Carabinieri della stazione di Ponticelli per i rilievi del caso.Si tratterebbe di un agguato di stampo camorristico ma al momento non si esclude alcuna pista. I killer dopo aver commesso il fatto sono fuggiti via facendo perdere ogni traccia.

Il precedente

L’omicidio avviene a tre settimane di distanza da quello di Federico Vanacore, 33enne crivellato lo scorso 6 febbraio sempre all’interno della propria auto lungo viale Margherita a Ponticelli davanti a decine di persone. Il delitto di oggi farebbe pensare a una “risposta” nell’ambito di un faida tra clan.