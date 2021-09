E’ in arrivo il bonus idrico 2021. L’agevolazione è stato introdotta con la Legge di Bilancio, nasce con lo scopo di favorire il risparmio di risorse idriche e prevede 1000 euro di rimborso per la spesa sostenuta.

Bonus idrico 2021: cos’è

Il bonus idrico, che dovrebbe scadere a fine anno, è riconosciuto alle persone fisiche, residenti in Italia, che sostituiscono su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

E’ valido per gli interventi che vengono effettuati su tutti gli immobili ad uso residenziale e può essere richiesto sia dai proprietari che dagli inquilini che sostengono le spese. E’ possibile, infatti, sostituire sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto o la rubinetteria, i soffioni e le colonne doccia con nuovi apparecchi a flusso d’acqua limitato.

Come funziona

In particolare, l’agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute per la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico. Sono compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Interventi per il bagno e cucina

Ma non solo. Tra gli interventi riconosciuti ci sono anche la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto.

Anche in questo caso sono compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. Tali interventi consentiranno un risparmio in bolletta fino al 30% all’anno.

Lo Stato, e più precisamente il Ministero per la Transizione ecologica, ha messo a disposizione 20 milioni di euro. Quindi potrebbe anche accadere che il bonus scada non alla fine dell’anno, ma con l’esaurimento delle risorse economiche messe in campo.

Come fare domanda

Per richiedere il rimborso delle spese sostenute bisogna registrarsi con SPID o CIE su una Piattaforma sul sito del Ministero della Transizione Ecologica. A quel punto bisogna presentare istanza di rimborso.

I dati da inserire al momento della richiesta del bonus sono quelli anagrafici, l’Iban su cui verrà accreditato direttamente il bonus, i dati catastali dell’immobile in cui sono stati installati i prodotti. Ma anche l’ammontare della spesa sostenuta allegando copia della fattura d’acquisto.

Serve inoltre indicare sulla domanda di rimborso la quantità dei beni e specifiche della posa in opera, le specifiche tecniche per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, le specifiche della portata massima d’acqua espressa in litri al minuto del prodotto acquistato.