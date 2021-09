Instagram down in tutto il mondo. Molti utenti segnalano problemi nell’accesso al social e nella pubblicazione di video e foto. Impossibile, evidenziano, anche consultare i profili di altri utenti. Il sito downdetector.it offre una panoramica in tempo reale evidenziando che circa il 60% delle segnalazioni sono relative e problemi di navigazione e circa il 30-35% a problemi di accesso.

Problemi con il social

Tra i Paesi più colpiti dall’interruzione del servizio della celebre app di fotografia ci sono appunto l’Italia, gli Stati Uniti e l’India, ma problemi e blocchi sono segnalati anche in tutta Europa. C’è chi dice che non riesce a caricare storie e post e chi proprio non riesce ad entrare dell’app e chi vede il Feed bloccato e su Twitter l’hashtag #Instagramdown è entrato subito nei trending topic.