Nuova ondata di calore in arrivo in Campania. La Protezione Civile ha emanato un nuovo avviso di criticità, valevole a partire da domani, martedì 10 agosto 2021, e per una durata di 72 ore.

Campania, allerta meteo: in arrivo tre giorni di ondate di calore. Le previsioni

Potranno verificarsi condizioni di criticità per rischio da ondata di calore in tutti i comuni del territorio campano. Si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 8÷9°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, in particolare sul settore costiero e sulle zone pianeggianti, potrà superare anche il 70-80% e in condizioni di scarsa ventilazione.

La Protezione civile raccomanda di “non esporsi al sole o praticare attività sportive nelle ore più calde. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio”.