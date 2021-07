Si è verificata un’esplosione questa mattina in un impianto chimico di Leverkusen, in Germania. Si tratterebbe di un impianto di incenerimento di rifiuti pericolosi nel quartiere di Buerrig, come riferisce l’emittente Rtl.

Germania, esplosione in un impianto chimico: diversi feriti

Le cause sono al momento sconosciute, ma agli abitanti è stato chiesto di tenere chiuse porte e finestre. La protezione civile ha classificato l’evento come “altamente pericoloso”. Si registrano diversi feriti, scive la polizia di Colonia in un messaggio su Twitter.

Una parte dell’autostrada A1 è stata chiusa al traffico. L’esplosione è avvenuta poco prima delle 10 di stamattina, ha reso noto l’azienda responsabile del sito, Currenta.