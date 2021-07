Come ogni venerdì il presidente della regione Vincenzo De Luca parla alla cittadinanza. Il governatore ha anticipato il bollettino di oggi durante la sua diretta Facebook: Oggi su 7600 tamponi abbiamo 226 positivi, è un dato preoccupante. Di questi 26 sintomatici lievi e 126 asintomatici ma possono contagiare. Siamo a luglio e con questi numeri, lo scorso anno non ne avevamo praticamente nessuno, corriamo un pericolo.

Sottolineo la necessità assoluta di indossare la mascherina all’aperto e invito le forze dell’ordine a essere meno rilassate. L’ordinanza è un obbligo di legge e invito a multare chi non indossa la mascherina”, ha sostenuto il governatore, che sottolinea: “Se continua questo trend dei positivi

noi non arriviamo neanche a ottobre, dovremo fare nuove chiusure già a fine agosto”. Un padre di famiglia tutela i figli, non dirò le cose più comode ma quelle che ritengo più giuste”.

Aperture scuole a settembre

De Luca fa anche un passaggio sulla questione aperture scuole a settembre. “La Regione Campania è la prima in Italia per la vaccinazione del personale scolastico docente e non docente. Alla campagna vaccinale ha aderito il 92 per cento del personale scolastico.

E questo è fondamentale per riaprire le scuole a settembre, ora mancano gli alunni. Se vogliamo aprire le scuole in presenza dobbiamo completare all’80 per cento la vaccinazione dei ragazzi. E decideremo su questo l’apertura dell’anno scolastico. Mi appello affinché il ministro della Salute e il Commissario straordinario al Covid parlino il meno possibile, causano solo confusione.