Sotto choc il comune di Poggiomarino per la morte di Clara Pinto, 35enne morta dopo aver dato alla luce il suo bambino all’ospedale di Nola. Secondo il Corrierino, la magistratura avrebbe apertura un’inchiesta per fare luce sull’accaduto.

Lutto a Poggiomarino, Clara muore a 35 anni dopo il parto

Clara aveva partorito da poco tempo e tutto sembrava filare liscio, tanto che i parenti e gli amici avevano ricevuto la foto della mamma con il figlioletto appena nato in braccio. A poche ore dal parto, però, le condizioni di salute della 35enne sarebbero precipitate improvvissamente fino al decesso. A stroncarlo un improvviso e inspiegabile malore.T I medici avrebbero provato a salvarla, ma nonostante i tempestivi soccorsi per le non c’è stato niente da fare. Poggiomarino è sconvolta da ieri sera, da quando si è diffusa la notizia del terribile lutto. Clara lascia il marito, Lorenzo, con cui era convolata a nozze nel 2019, e il piccolo Mattia.

Il lutto sui social

Sono tanti in queste ore i messaggi di cordoglio apparsi sui social per ricordare e commemorare Clara Pinto. In molti chiedono giustizia. “Non se ne può più di questo susseguirsi di notizie, di persone giovani che muoiono, poi una mamma con una piccola creatura lasciano senza fiato”, il commento di Rosa. “Sono davvero addolorata ! Non ho avuto il piacere di conoscerla, ma mi strazia il cuore! Che Dio possa dare la forza al marito, alla mamma. Ma soprattutto al piccolo, che avrà bisogno di tanto amore, quello che la sua mamma gli potrà dare solo proteggendolo dal paradiso”, scrive invece Marica.