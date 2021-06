Positivi e curva di contagi in calo oggi in Campania. Lo rende l’Unità di Crisi nell’ultimo bollettino di oggi. Sono 95 i positivi su 5.916 tamponi molecolari esaminati, 32 in meno di ieri con 1.527 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo l’1,60% dei test, 0,1 punti percentuali in meno di ieri quando l’indice di contagio era all’1,70%.

Il bollettino di oggi

Positivi del giorno: 95 (*)

di cui

Sintomatici: 49 (*)

* I dati si riferiscono ai tamponi molecolari



Tamponi antigenici del giorno: 5.881 Tamponi molecolari del giorno: 5.916Tamponi antigenici del giorno: 5.881 Deceduti: 5 (**)

** 2 deceduti nelle ultime 48 ore, 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri.