QUALIANO. Aveva solo 30 anni Pasquale, la vittima dell’incidente avvenuto questa mattina all’alba a Qualiano.

Il giovane era alla guida del suo scooter quando si è scontrato con un camion in via Santa Maria a Cubito. L’impatto si è rivelato per lui fatale.

Incidente, morto Pasquale Di Guida

E’ Pasquale Di Guida il nome della vittima. Il giovane era di Marano. Pasquale lascia la moglie e due figlie piccole.

Questa mattina, intorno alle 5.30, il 30enne era alla guida del suo scooter quando si è scontrato con un camion. Di Guida ha probabilmente perso il controllo del mezzo a causa della velocità sostenuta, andando ad impattare contro il camion.

Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Qualiano. Bisognerà adesso ricostruire la dinamica dell’impatto costato la vita a Pasquale Di Guida.