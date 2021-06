“Tu, noi. Grazie di tutto romantico ribelle”. E’ la frase che la fidanzata Luna Shirin Rasia, studentessa e modella di origine venezuelana, ha dedicato a Michele Merlo, il cantante morto a soli 28 anni per un una leucemia fulminante.

Morte Michele Merlo, il dolore della fidanzata: “Vivrò per me e per te”

La giovane, che fino ad oggi non aveva mai parlato, ha voluto ricordare il compagno con una serie di dolcissimi messaggi e di immagini che raccontano la storia d’amore.

“Tu, noi. Grazie di tutto romantico ribelle”, ha scritto su Instagram Stories, pubblicando una foto in cui si intravede Mike al tramonto, seguita da un brevissimo video in cui il ragazzo accarezza il loro cagnolino Martino: “Per sempre così”.

Poi, in un post Luna Shirin Rasia ha ringraziato Michele per averle donato tanto amore. “Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore. Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri”, ha scritto la ragazza.