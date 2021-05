L’avventura de L’Isola dei Famosi per i 25 naufraghi del reality show sta ormai giungendo al termine. Infatti, questa sera 31 maggio, in diretta su Canale 5, andrà in onda la semifinale dello show giunto ormai alla dodicesima edizione.

Quale tra i naufraghi sarà il vincitore? Scopriamo insieme i finalisti.

Isola dei Famosi: ulteriore eliminazione

Nella puntata di questa sera de L’Isola dei Famosi, vi sarà un’ulteriore eliminazione. Infatti, al televoto sono finiti: Isolde Kostner, leader incontrastata per tante puntate e Matteo Diamante, ultimo arrivato, ma che si è fatto subito largo tra i naufraghi.

Stando ad alcune indiscrezioni, il concorrente che sta raccogliendo meno preferenze è proprio Matteo Diamante, mentre l’ex sciatrice Isolde sembrerebbe abbastanza sicura di poter scampare all’eliminazione. Il televoto de L’Isola dei Famosi però può sempre riservare sorprese dell’ultimo minuto, quindi guai a dare per spacciato l’ex concorrente de La Pupa e il Secchione.

A decidere chi sarà eliminato ad un passo dalla finale de L’Isola dei Famosi è il pubblico da casa. Quest’ultimo, può votare attraverso il sito del programma, tramite l’app Mediaset play oppure mandando un SMS al 477.000.3 con il nome del concorrente che vorrebbe vedere fuori dal reality. Durante la puntata e dopo lo stop al televoto scopriremo chi sarà definitivamente eliminato. Ovviamente l’eliminato di stasera avrà l’opportunità di raggiungere Roberto Ciufoli e Beatrice su playa Imboscadissima.

La data della finalissima e i possibili vincitori del reality

Manca solo una settimana al gran finale de L’Isola dei Famosi 2021 e due concorrenti sono già finalisti. Stiamo parlando di Andrea Cerioli e Ignazio Moser. I due nella scorsa puntata hanno conquistato il titolo di finalisti, ma questa sera anche un altro tra i naufraghi potrà aggiudicarsi tale titolo.

Intanto è stata decretata la data ufficiale di quando andrà in onda la finalissima de L’Isola dei Famosi. Per scoprire chi sarà il vincitore del reality, dobbiamo infatti, aspettare lunedì prossimo, 7 giugno. Quest’anno la finale sarà molto diversa dal solito, si terrà infatti con i naufraghi ancora in Honduras e non in studio. Una soluzione studiata a causa dell’emergenza Covid, che costringerebbe i concorrenti una volta rientrati in Italia a doversi sottoporre a una lunga quarantena che gli impedirebbe di partecipare alla finale.

Per conoscere dunque il terzo finalista e poi il vincitore indiscusso de L’Isola dei Famosi, non vi resta che seguire il reality, in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle ore 21.45. Tale diretta può essere seguita in streaming e successivamente on-demand su Mediaset Play. Qualora stasera non possiate seguire il reality di Ilary Blasi in diretta tv o online potrete recuperare l’intera puntata domani sera in replica integrale su La5, a partire dalle ore 21.10.