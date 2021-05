Giugliano. In conformità ai protocolli e le nuove linee guida, il FreeTime Acquapark di Giugliano riapre domenica 30 maggio 2021. Nel pieno rispetto delle disposizioni governative siamo lieti di accogliere nuovamente i nostri ospiti, salvo l’utilizzo degli acquascivoli.

Pertanto, l’ingresso al parco sarà garantito per il solo accesso alle piscine. La direzione della struttura dichiara:“Lo scorso anno siamo stati ligi al rispetto di tutte le norme di sicurezza, i numeri ci hanno dato ragione e siamo orgogliosi di confermare che non è stato registrato alcun caso di Covid-19 tra personale e ospiti. Divertirsi in sicurezza quindi è possibile”.

Un messaggio per rassicurare tutte le famiglie e chi vuole divertirsi e rilassarsi in una struttura accogliente vicino casa:“Anche quest’anno siamo pronti per vivere un’estate in totale sicurezza, nel rispetto di tutte le regole di prevenzione. A questo proposito, si provvederà ad assicurare il distanziamento in tutti i luoghi del parco e ad ogni ombrellone sarà garantita un’area di 10 mq”.

COMUNICATO STAMPA