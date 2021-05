Chiude per Covid la scuola Siani di Marano. La dirigente ha disposto la chiusura dell’istituto scolastico di via Labriola per tre giorni. Dal 12 al 14 si torna in DaD per consentire a una ditta specializzata di effettuare un intervento straordinario di sanificazione degli ambienti.

Marano, chiusa per tre giorni la Siani dopo focolai Covid

Secondo quanto riporta Il Mattino, la dirigente scolastica della scuola maranese aveva già posto in quarantena due classi, dove si sarebbero riscontrati alcuni casi tra gli alunni. Diversi genitori avevano sollecitato un intervento di sanificazione complessivo dell’istituto per consentire le lezioni in presenza in massima sicurezza. Classi in quarantena e chiusure sono state disposte nei giorni scorsi anche in altre scuole del territorio a nord di Napoli.

