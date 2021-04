Tragico incidente a Volla, Mariano Califano muore a 31 anni. I fatti sono accaduti nella serata di ieri intorno alle ore 22. Mariano era residente a Volla, in provincia di Napoli, ed era a bordo della sua moto sulla statale in direzione Cercola-Pollena Trocchia, quando per cause ancora sconosciute ha perso il controllo del mezzo schiantandosi sull’asfalto.

Morto Mariano Califano

Mariano è deceduto sul colpo per via del violento impatto mentre la moto ha proseguito la sua folle corsa ancora per diverse decine di metri. Quando i carabinieri della locale tenenza sono giunti sul posto hanno ritrovato la moto a 200 metri dalla vittima. Quando sono giunti sul luogo della tragedia i sanitari del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 31enne.

L’intervento delle forze dell’ordine è durato diverse ore protraendosi fino alle due del mattino. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima, la salma è stata trasferita al Policlinico Federico II di Napoli in attesa dell’esame autoptico.

Il corpo è stato notato da un automobilista che ha lanciato l’allarme; l’uomo ha riferito di avere visto il 31enne a terra ma di non avere assistito all’incidente.

