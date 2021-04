Quasi tutti gli opinionisti lo descrivono così: orgoglioso, arrogante, polemico, sfortunato in amore. Di chi stiamo parlando? Di Armando Incarnato, il cavaliere partenopeo molto popolare nel programma “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Di recente Armando ha avuto una frequentazione con la consulente d’immagine lombarda, Nicole Vinti, la quale in un’intervista ha raccontato la sua esperienza al dating show di canale 5, puntando in particolare il dito contro Armando Incarnato.

“A lui piace giocare a Uomini e Donne, sta nel programma per fare l’influencer”. Insomma, la dichiarazione di Nicole è totalmente in linea con ciò che sostengono da anni gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Armando assente a Uomini e donne

“Ormai di questo lui ne ha fatto un lavoro”, aggiunge la donna. In effetti i numeri sui social del napoletano parlano chiaro, tantissimi seguaci, likes e soprattutto collaborazioni. Una fama che ha avuto grazie alla trasmissione di Maria De Filippi. Sarà forse per mettere a tacere queste voci che Armando Incarnato si è preso una pausa dai riflettori?

Sono infatti diverse le puntate a cui si è assentato. Ma a quanto pare no, non è questo il motivo. Alcune ricerche svolte dai più curiosi hanno dimostrato che l’assenza di Armando potrebbe essere dovuta a motivi lavorativi, però ugualmente collegati a fama e riflettori. Sì perché, come in molti già sapranno, il cavaliere campano ha avuto un ruolo come comparsa molto attiva nella serie tv Gomorra, e alcuni suoi scatti sui social dimostrerebbero che attualmente potrebbe essere impegnato proprio su un set.

Tempo fa lui stesso aveva detto che sarebbe tornato a recitare nell’ultima stagione di questa serie. Per l’appunto dal 29 Ottobre 2020, le riprese della quinta stagione di Gomorra si stanno svolgendo a Napoli ed era stato annunciato che termineranno ad Aprile 2021. Considerando che queste puntate di Uomini e Donne son state registrate una o due settimane fa, è molto probabile che l’assenza di Armando sia dovuta proprio alla sua presenza sul set.

continua a leggere su Teleclubitalia.it