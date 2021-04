Caterina Balivo, la famosa conduttrice televisiva di Aversa, si è messa a nudo sul suo account Instagram riguardo il delicato tema del suo aborto spontaneo avvenuto nel 2016.

Ammette che, pur essendo passati diversi anni, il dolore che ha provato non è mai sparito del tutto e che determinate ferite difficilmente si rimarginano.

Caterina Balivo e l’aborto

La 41enne risponde ad una sua fan che le aveva detto di aver vissuto il suo stesso dramma con queste parole: “Ci credevo molto in quella gravidanza. Non fare come me, non nascondere il dolore, tiralo fuori ed elaboralo”.

Parole semplici e dirette, ma che conservano al loro interno anni di lavoro su sé stessa e nuove consapevolezze. La Balivo così dà un’importante lezione di vita a tutti coloro che la seguono, sostenendo che nascondere un dolore, anziché affrontarlo, non è mai una soluzione.

La conduttrice si è sposata nel 2014 con Guido Maria Brera, con il quale ha avuto Guido Alberto, nato nel 2012, e Cora nel 2017.

Caterina racconta di aver sentito un grande vuoto e aver avuto problemi nel pensare a un’altra gravidanza. “Non ho voluto nemmeno tentare di rimanere incinta, per paura. Forse le cose solo adesso stanno iniziando a cambiare. Comunque sia, ho imparato una lezione importante: ora so che è giusto prendersi del tempo per stare male.’’

