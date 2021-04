E’ diventato virale il video di un furto consumato in pieno giorno nei pressi del cimitero di Orta di Atella. Nel filmato di vedono due ragazzi che portano via una Range Rover parcheggiata lungo via Tommaso De Vivo.

Furto di auto a Orta di Atella, il video diventa virale

Ciò che sorprende nella clip diffusa sui social è la rapidità di esecuzione del furto. Si vedono i due ladri in pieno giorno – immortalati dalle telecamere di videosorveglianza della zona – avvicinarsi all’auto in sella a uno scooter. Poi il passeggero del motoveicolo scende e si avvicina alla portiera della Range Rover. Nel giro di venti secondi riesce a disattivare l’antifurto e a salire in macchina dal finestrino. Infine fila via con l’auto rubata mentre il complice lo segue a ruota.

A pubblicare il filmato l’inviato di “Striscia La Notizia” Luca Abete che ha così commentato ironicamente le immagini del raid: “Lucabbè, la gente deve mettere il piatto a tavola! Giustificheranno in questo modo anche questi bravi ragazzi che hanno rubato in 30 secondi questo SUV? Credo sia superfluo specificare che chi delinque oggi, lo faceva anche prima della pandemia e che i tanti lavoratori, oggi in difficoltà, meritano rispetto e non vanno associati a questi farabutti!”

