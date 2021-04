Barbara D’Urso starebbe lasciando Mediaset per approdare in Rai. E’ l’indiscrezione bomba lanciata da Dagospia a proposito del futuro della conduttrice nell’azienda di Cologno Monzese.

Barbara D’Urso, “la conduttrice lascerà Mediaset”: l’indiscrezione bomba

Secondo Dagospia, tra i motivi di questa presunta decisione ci sarebbero non solo gli ascolti in calo di Non è la D’Urso che hanno determinato la chiusura anticipata del programma, ma anche il peso di un trio di conduttori tra i più affermati della rete.

“Il triplex Signorini-De Filippi-Costanzo, l’altra metà di Mediaset, da anni sognano di gettare Carmelita nell’olio bollente come un sofficino Findus”, scrive Dagospia a poche settimane dal momento in cui la Fascino di Maria De Filippi aveva fatto sapere pubblicamente di aver mal digerito quanto accaduto in uno dei programmi della D’Urso quando Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia, dichiarò in diretta tv di avere recitato un ruolo a Temptation Island.

Parole che avevano spinto De Filippi e l’intera Mediaset ad annunciare una querela ai danni dell’attore. Inoltre, secondo Dagospia, la decisione di chiudere con largo anticipo lo show della prima serata domenicale della D’Urso sarebbe di Piersilvio Belusconi.

“Piersilvio aborre la televisione trash-endente della D’Urso (‘Basta sesso o chiudo Domenica live’)”, scrive Dago che conclude lanciando l’indiscrezione bomba sul futuro della presentatrice: “Barbarella D’Urso – una che ha avuto l’ardire di scippare un ospite al ‘Verissimo’ della ‘Piersilvia’ Toffanin – sta cercando di intavolare una trattativa con viale Mazzini…”.

