Torna il bonus cultura da 500 euro per chi ha compiuto diciotto anni. Si potrà spendere in libri, musica, cinema, teatro, danza, musei, monumenti, eventi culturali, corsi di lingua. Da quest’anno il sussidio può essere sfruttato anche per l’abbonamento a quotidiani in formato digitale.

Bonus cultura per i nati nel 2002, sono 500 euro. Scadenze e requisiti

Da giovedì prossimo, 1 aprile, alle ore 12, fino al 31 agosto 2021, tutti coloro che sono nati nel 2002 possono registrarsi sul sito www.18app.italia.it. Una volta effettuata la registrazione, potranno scaricare il bonus con cui effettuare acquisti di beni o servizi di valore culturale fino al 28 febbraio 2022. E’ necessario disporre dello SPID.

«Il bonus in questione è un’iniziativa di successo e rappresenta nel contempo un investimento importante, che in questi anni ha visto crescere sia il volume dei giovani iscritti, arrivati a quasi 1,6 milioni, sia i fondi spesi, che hanno superato i 730 milioni di euro. Risorse significative tanto più in questo momento di emergenza», ha sottolineato il ministro della Cultura Dario Franceschini. Che ha anche aggiunto: «Questa è un’iniziativa guardata come modello da tanti Paesi in Europa».

Cosa si può acquistare: no a i computer

Sono tanti i beni e i servizi che i beneficiari del bonus cultura possono acquistare con il sussidio erogato dallo Stato. Dai libri ai corsi di teatro. Quest’anno si aggiunge anche la possibilità di spendere i 500 euro per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani cartacei o digitali. Non è possibile invece comprare computer o smartphone, come invece chiedono alcuni dei nostri lettori. Di seguito l’elenco dei prodotti acquistabili.

biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo (per “spettacoli dal vivo” si intendono produzioni di musica, danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti. Gli spettacoli di musica non includono eventi da ballo);

libri (inclusi audiolibri e libri elettronici, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);

titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile e musica online, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);

corsi di musica;

corsi di teatro;

corsi di lingua straniera;

prodotti dell’editoria audiovisiva (singole opere audiovisive, distribuite su supporto fisico o in formato digitale, con esclusione di supporti hardware di qualsiasi natura atti alla riproduzione. Sono escluse le opere a carattere videoludico, pornografico o che incitano alla violenza, all’odio razziale o alla discriminazione di genere. Non sono acquistabili abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi).

La somma riconosciuta potrà essere utilizzata anche per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, sia in formato cartaceo che digitale.

