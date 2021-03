Gianni Morandi è ancora ricoverato al centro Grandi ustionati Bufalini di Cesena, dove è ricoverato ormai da due settimane per le gravi ustioni riportate alle mani e alle gambe a causa di un incidente nel suo terreno.

Gianni Morandi assistito dalla moglie in ospedale, ma i fan notano un dettaglio: “Come hai fatto?”

L’artista ha pubblicato una nuova foto sui suoi canali social, dove aggiorna quotidianamente i fan circa le sue condizioni. L’immagine mostra la moglie Anna mentre imbocca il marito che, come è evidente, con le mani completamente fasciate non potrebbe alimentarsi da solo. La fotografia, tuttavia, ha sollevato non poche polemiche: molti fan, infatti, si sono chiesti come mai la moglie di Morandi fosse presente in ospedale, visto che nelle strutture sanitarie non è consentito l’accesso ai familiari.

“Non nascondo l’emozione, è un piacere vedere questa immagine, vorrei tanto”, ammette Daniela “che qualcuno mi spiegasse perché ai miei cari è stata impedita anche una semplice fugace visita. Ah, si trattava di un intervento al polmone abbastanza serio”.

Si unisce Fernanda: “Non per far polemiche, io ho fatto da poco una protesi all’anca e sono stata sola come un cane (immobilizzata a letto)”, e insiste: “Questa foto mi fa tanta tristezza, come al solito le regole non valgono per tutti”. “Anna però non dovrebbe essere lì! Anche per rispetto dei meno fortunati!”, scrive Floriana.

E’ lapidaria Maria: “Vergognoso, se consideriamo che ci sono anziani e ragazzini da soli in ospedale e senza possibilità alcuna di godere della visita di un familiare. Poteva evitare di farsi fotografare…”

