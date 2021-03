Con quasi mezza Italia in zona rossa questo venerdì le ordinanze del ministero della Salute, Roberto Speranza, incidono meno sul cambio di colori delle Regioni.

I cambi in questione riguardano Sardegna e Molise, entrambe passeranno in arancione: da lunedì 22 marzo dunque, la Sardegna “perde” la zona bianca e in virtù di ciò passa direttamente in arancione (il nuovo decreto del governo abolisce infatti le zone gialle), mentre il Molise allenta la “stretta” passando dalla zona rossa a arancione.

Tra le altre variazioni c’è anche il passaggio dalla zona rossa a quella arancione per il Molise. Le altre Regioni che la scorsa settimana sono diventate rosse, invece, non possono vedere un alleggerimento delle restrizioni in vigore, considerando che le ordinanze hanno validità di 15 giorni. La Campania resta in zona rossa. Le nuove regole, per chi cambia fascia, si applicheranno da lunedì 22 marzo.

La Sardegna passa dalla zona bianca all’arancione

La novità principale riguarda la Sardegna, unica Regione finora rimasta in zona bianca. In seguito al peggioramento dei numeri, con un aumento dei contagi e il 2% in più di posti occupati in terapia intensiva, l’isola diventa direttamente arancione, proprio perché non ci sono le zone gialle in questo periodo. Passa quindi dall’essere la Regione con più attività aperte a dover chiudere bar e ristoranti, con limitazioni anche per gli spostamenti: restano consentiti solamente quelli all’interno del proprio comune. Inoltre è probabile che per i giorni di Pasqua – 3, 4 e 5 aprile – anche la Sardegna sarà in zona rossa, come tutto il resto d’Italia, non potendo più sperare nella conferma della zona bianca.

Quali sono i colori delle Regioni fino a oggi

In rosso fino ad oggi ci sono: Piemonte, Lombardia, Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Molise, Puglia e Campania. Fatta eccezione per Campania e Molise, tutti gli altri territori sono entrati in rosso la scorsa settimana.

