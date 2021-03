Benevento. Erano a bordo di un fuoristrada, quando improvvisamente si è ribaltato in via Paolo VI, tra il rione Libertà e contrada San Vito, e finendo in una scarpata. Tragico il bilancio del grave incidente stradale: una 22enne morta e tre feriti.

Benevento, drammatico incidente: fuoristrada finisce nella scarpata, morta 22enne

A darne notizia è Ottopagine. Lo schianto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 6 marzo, intorno alle 18. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro stradale.

Stando alle prime formazioni disponibili, i quattro ragazzi erano a bordo di una Nissan Patrol quando – per cause ancora da chiarire – è finita in una scarpata.

Sul posto in azione più squadre dei vigili del fuoco, gli agenti delle volanti e della polizia municipale e quattro ambulanze della rianimativa Croce Rossa e della Misericordia.

Due dei tre feriti sono stati trasportati in codice rosso a causa delle gravi ferite riportate. Niente da fare, invece, per la 22enne di Arpaise. La giovane è morta sul colpo.

Su disposizione del pm Marilia Capitanio, sul posto il medico legale, il dottore Umberto De Gennaro che ha effettuato una prima visita esterna. La salma sarà trasferita presso l’obitorio del Rummo.

