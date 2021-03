Tutto pronto per la serata del Festival di Sanremo 2021 dedicata alle cover. Stasera, 4 marzo, i cantanti in gara porteranno sul palco i branchi che hanno fatto la storia della musica italiana, accompagni da altri artisti che duetteranno con loro.

Sanremo 2021, serata della cover e dei duetti: chi canta con chi

Tanti gli ospiti della terza serata del Festival di Sanremo, a partire da tutti gli artisti che partecipano ai duetti sulle canzoni d’autore. Co-conduttrice della serata la top model Vittoria Ceretti. Ad aprire la puntata sono i Negramaro con il loro omaggio a Lucio Dalla nel giorno del suo compleanno. Zlatan Ibrahimovic duetta con Mihajlovic e poi gioca con Donato Grande, campione di calcio in carrozzina. Ci sono poi le attrici Valeria Fabrizi e Antonella Ferrari.

Le cover a Sanremo 2021

Lo Stato Sociale canterà Non è per sempre degli Afterhours insieme a Emanuela Fanelli, Francesco Pannofino “e i lavoratori dello spettacolo”.

Tanti i Big che eseguono la cover duettando con l’interprete originale. È il caso di Fasma che canta La fine con Nesli, La Rappresentante di Lista che duetta con Donatella Rettore sulle note di Splendido splendente, Noemi che intona Prima di andare via con Neffa e Willie Peyote che ha al suo fianco Samuele Bersani per cantare Giudizi universali. Mentre diversi Big non hanno previsto ospiti per la loro esibizione, com’è il caso di Colapesce/Dimartino, Irama, Madame, Malika Ayane (Insieme a te non ci sto più di Caterina Caselli), il duo Fedez-Michielin.

Aiello ha scelto Vegas Jones per duettare sulle note di Gianna, Ermal Meta ha accanto la Napoli Mandolin Orchestra per Caruso di Lucio Dalla. Peter Pichler duetta con gli Extraliscio e Davide Toffolo per Rosamunda di Gabriella Ferri, Lous And The Yakuza canta con Gaia Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, i cantanti di The Voice Senior salgono sul palco per cantare con Gio Evan Gli anni degli 883 e Orietta Berti ha al suo fianco il giovane quartetto Le Deva per cantare Io che amo solo te di Sergio Endrigo.

Le cover più gettonate quelle di Lucio Battisti: Bugo canta Un’avventura con i Pinguini Tattici Nucleari, i Coma_Cose Il mio canto libero con Alberto Radius e i Mamakass. Ma Battisti con La canzone del sole è anche nel medley che Ghemon esegue con i Neri Per Caso e che include anche Le ragazze, Donne e Acqua e sapone. Medley anche per Francesca Michielin e Fedez che, senza alcun ospite previsto al momento, uniscono Del Verde di Calcutta, Le cose che abbiamo in comune di Daniele Silvestri, Jalisse e Baldi/Alotta.

A scegliere Ornella Vanoni, oltre ad Annalisa (sul palco con Federico Poggipollini), anche Francesco Renga che canta Una ragione di più con la vincitrice di X Factor Casadilego.

Fulminacci intona Penso positivo con Valerio Lundini e Roy Paci. Random ha optato per Ragazzo fortunato in duetto con The Kolors. Maneskin cantano Amandoti dei Cccp con Manuel Agnelli. Max Gazzè sceglieDel mondo dei Csi con Daniele Silvestri e la M.M.B.

