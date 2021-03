Le accuse a Poziello

Il Sindaco Pirozzi ha accusato la vecchia amministrazione Poziello di non aver fatto nulla di concreto per Giugliano, e di aver lasciato il Comune indebitato fino al collo. “Abbiamo lavorato tanto e programmato molto. Tutto quello che l’amministrazione sta facendo in questa fase non è altro la prosecuzione di un lavoro di programmazione fatto dalla nostra amministrazione. Credo che il confronto debba aprirsi, ma sui provvedimenti che iniziano a camminare. Chi ha lavorato in maniera quasi schizofrenica sulla terra dei fuochi, avendo da un lato le richieste dei cittadini e dall’altro il silenzio dei ministri, oggi si vede pubblicizzare mosse e iniziative che noi come vecchia amministrazione abbiamo sempre fatto”. Queste le parole di difesa di Poziello, alle quali ha aggiunto: “La situazione non è disastrosa, noi abbiamo lasciato una situazione migliore di quella che avevamo trovato. È comodo dire di aver trovato un comune indebitato, ma è un debito tecnico. È il mestiere dei sindaci continuare il lavoro di chi c’era prima ed è un dovere essere sempre disponibili per migliorare la città. Sui buoni Giugliano ha fatto un macello, ha una performance che è tra le peggiori del Paese”.

Il ruolo del centrodestra

“Il Centrodestra ha un assessore, un funzionario, presidenti, vicepresidenti, insomma è l’altra parte della maggioranza, non può definirsi opposizione. Noi abbiamo avuto un invito dal Sindaco, siamo andati, abbiamo preso atto di quel che aveva da dirci e ci siamo resi disponibili. Se questa comunicazione deve servire ad avere rapporti più civili, allora tanto meglio”, ha detto in diretta.

Alla domanda se c’è qualcosa nell’amministrazione Pirozzi che lo convince ha risposto: “Credo che ci siano sicuramente delle cose interessanti da guardare, ma altre sono inguardabili. Ci sono scelte di alcuni assessori che io non avrei preso neanche a testa in giù. Sicuramente avrei fatto una giunta un pò diversa”.