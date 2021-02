È finito in ospedale il figlio dell’attore Massimo Ghini dopo aver contratto il Covid, a quanto pare dopo essersi visto con alcuni amici a casa. Il giovane, 25 anni, ha sviluppato una polmonite bilaterale e per questo è stato reso necessario il ricovero, adesso è sulla via della ripresa.

Covid, l’odissea di Massimo Ghini: “Mio figlio ricoverato con polmonite bilaterale”

A raccontare quei momenti drammatici è lo stesso attore romano. “Non era ad alcuna festa o party e non ha partecipato ad assembramenti – sottoliena – ma in una casa che aveva preso con un amico da un po’ di tempo e le loro ragazze, in 4 dunque, era stato tamponato due giorni prima, anzi essendo ipocondriaco, si controlla sempre”.

“Proprio perché è un ragazzo attento – prosegue – mi ha chiamato perché si è accorto che qualcosa non andava nel respiro, mi ha detto che non tornava”. Ghini si è consultato con un medico che ha fatto arrivare un’ambulanza: “E’ stato ospedalizzato due giorni, aveva un’ombra ai polmoni, non so se è una polmonite bilaterale, ora è sparito tutto non c’è più nulla. E’ uno sano super sportivo, è stato dimesso e messo in una struttura. Ci sentiamo per telefono tutti i giorni”.

Per fortuna ora il ragazzo sta bene, è uscito dall’ospedale e si trova in un Covid hotel in attesa di tornare a casa. Massimo Ghini ha spiegato che “Avendo felicemente superato quest’avventura” ha voluto “allertare gli altri genitori, come a dire: tenete alto il livello di attenzione, il controllo, perché non è vero che i giovani sono immuni”.

