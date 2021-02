Somma Vesuviana. Si registrano ancora contagi a scuola. Gli ultimi risalgono ad oggi: cinque bambini dell’infanzia risultati positivi al Coronavirus. Per questo motivo il sindaco del comune vesuviano, Salvatore Di Sarno, ha deciso di chiudere fino al 27 febbraio anche le scuole destinate alla fascia d’età da 0 a 5 anni.

Somma Vesuviana, troppi contagi in città: sindaco chiude tutte le scuole

La decisione, spiega Salvatore Di Sarno, è stata presa stamattina, dopo la conferma da parte dell’Asl, di cinque contagi dei bambini dell’infanzia. Le attivita’ didattiche in presenza a Somma Vesuviana erano sospese, in tutte le scuole, dal 13 febbraio, e ieri sera il sindaco ne aveva disposto la proroga fino al 27 febbraio per le sole scuole primaria, medie inferiori e superiori, decidendo di riaprire l’infanzia a partire da lunedì.

“Alla luce dei nuovi contagi – ha sottolineato – ed anche del dialogo avuto, questa mattina con l’Asl, ho deciso per la proroga per tutti. Dai dati della Regione abbiamo avuto una flessione dell’incidenza, calata di quasi tre punti percentuali, dei nuovi positivi in città, ma è sotto osservazione l’analisi dei dati epidemiologici per setting di interesse pandemico su scuole e luoghi chiusi”, ha fatto sapere il primo cittadino.

“Da questa analisi è emerso che la percentuale dei setting analizzati è superiore alle percentuali comunali – ha proseguito Di Sarno – e che la gravità dell’estensione del fenomeno nell’ambito del setting è da considerarsi in fascia rossa. Dunque questo significa che attualmente a livello cittadino abbiamo un dato sotto il livello regionale ma da tenere in una situazione di controllo. Per questo ho deciso di prorogare la sospensione delle attività in presenza in tutte le scuole del territorio di ogni ordine e grado”.

