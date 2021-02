Luisa Corna è una cantante, conduttrice televisiva, attrice ed ex modella. Oggi sarà ospite del programma “Oggi è un altro giorno”, in onda su Rai 1 alle 14, condotto da Serena Bortone. Scopriamo alcune curiosità su di lei.

Luisa Corna: età

Luisa Corna nasce a Palazzolo sull’Oglio (Brescia) il 2 dicembre del 1965 e ha 55 anni di età. Ne compirà 56 il prossimo dicembre.

Luisa Corna: altezza

Luisa Corna è alta 1.76 cm

Marito e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Luisa Corna ha vissuto una lunghissima storia d’amore con l’ex calciatore di Inter e Juventus Aldo Serena. I due sono stati fidanzati per 10 anni. Successivamente è stata fidanzata con Alex Britti. Luisa Corna e il cantautore romano sono stati legati per un anno: fu Zucchero a presentarli. Poi Luisa Corna ha avuto anche una storia con l’attore e modello Valerio Foglia Manzillo. La cantante non ha figli.

Nuovo compagno

Da un po’ di anni Luisa Corna ha un altro fidanzato, si tratta di Stefano Giovino, carabiniere di 15 anni più giovane. La Corna ha raccontato di essere stata conquistata dalla chiarezza e integrità di Stefano, dovuta al fatto che ha già due figli. A chiedere la sua mano è stato Stefano e i due si sono conosciuti durante un evento della Croce Rossa.

Umberto Bossi

Recentemente Luisa è tornata a parlare della voce circolata qualche anno fa secondo cui lei avrebbe avuto una relazione clandestina con Umberto Bossi. Una maldicenza che ha rischiato di rovinarle la carriera:“Quel periodo mi ha ferito molto perché era come combattere contro un fantasma”, ha raccontato in un’intervista.

Il motivo per cui ad un certo punto non è più tornata in televisione è per il desiderio di dedicarsi alla sua carriera musicale: “Ho sentito l’esigenza di fare un passo indietro per la conduzione, anche perché l’amore per la musica era più forte. Ho proseguito facendo Domenica In, poi la televisione era cambiata e i programmi con la musica erano sempre meno. Volevo seguire la mia grande passione e quindi sono uscita fuori dai radar. Non sono mai stata ambiziosa”.

