Incidente per i carabinieri della Compagnia di Marano, costretti a inseguire contromano sfuggito al posto di blocco. A riportare la notizia è il Mattino.

Marano, inseguimento contromano: incidente per i carabinieri

L’inseguimento si è consumato nella centralissima via Falcone, da sempre zona di movida. Il conducente alla guida del veicolo non si è fermato all’alt dei militari. A quel punto i carabinieri si sono fiondati sulle tracce dell’auto. L’automobilista nel frattempo ha imboccato via Falcone contromano.

Gli uomini della Benemerita, nelle fasi convulse dell’inseguimento, per evitare l’impatto frontale con una macchina proveniente dal senso di marcia corretto, hanno prima urtato lo spigolo di un marciapiede, poi contro un’auto in sosta. I militari della Compagnia maranese non avrebbero riportato gravi ferite. Proseguono le indagini per identificare l’auto pirata.

