The day after tomorrow andrà in onda stasera, 10 febbraio, su Italia 1, alle ore 21 e 20. Il film è è un chiaro grido d’allarme sui danni irreversibili causati dall’uomo e dall’effetto serra all’ambiente.

The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo ha per protagonista il paleoclimatologo Jack Hall (Jake Gyllenhaal) ed è disponibile anche in contemporanea streaming sul portale Mediaset Play.

The day after tomorrow: trama

Jack Hall è uno stimato paleoclimatologo, ma nessuno crede davvero alle sue parole quando per primo lancia l’allarme sui funesti effetti del cambiamento climatico causato dall’uomo.

I potenti della terra dovranno ricredersi in fretta, non appena terribili devastazioni inizieranno ad abbattersi sulla Terra: da grandinate apocalittiche su Tokyo a uragani di portata devastante, fino alla metropoli Los Angeles praticamente rasa al suolo da una serie di violentissimi tornado.

C’è poco tempo per salvare quel che resta del mondo e per portare in salvo le proprie famiglie, compresa quella di Jack Hall, che inizia un avventuroso viaggio alla ricerca di suo figlio.

Il cast

Accanto al protagonista, Jake Gyllenhaal, troviamo Sela Ward, Ian Holm, Dennis Quaid, Jay O. Sanders, Dash Mihok, Emmy Rossum, Rick Hoffman e Austin Nichols.

