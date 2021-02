Andrà in onda stasera su Italia 1 alle 21 e 20 il film “Mamma ho preso il morbillo“. Si tratta del terzo capitolo della saga “Home alone“, diretto da Raja Gosnell e realizzato nel 1997 sull’onda dei successo di “Mamma ho perso l’aereo” di Chris Columbus.

Mamma ho preso il morbillo, trama

Il protagonista è Alex Pruitt, un adorabile bambino di otto anni che vive a Chicago. Il piccolo riceve in regalo una macchina telecomandata dalla signora Hess, una vecchia burbera che decide di ricompensare il bambino per aver spazzato la neve. Alex non sa che il suo regalo è stato scambiato, per effetto di una distrazione, con un altro pacco molto simile da una banda di malviventi all’aeroporto di San Francisco. All’interno del pacco i ladri – Peter Beaupre, Alice Ribbons, Burton Jernigan ed Earl Unger – hanno nascosto un preziosissimo microchip dal valore di milioni di dollari.

Alex Pruitt, dopo aver ricevuto il regalo dalla signora del vicinato, scopre di essersi ammalato di morbillo, rimanendo a casa da solo con la febbre. I quattro criminali riescono, nel frattempo, a rintracciare la macchinina telecomandata, a Chicago, nel quartiere dove vive Alex. Tuttavia non sanno di preciso in quale casa sia custodita, così ne tentano diverse, senza successo.

Col passare dei giorni, Alex riesce a trovare il microchip nella macchinina e ne comunica il codice alla US Air Force Recruiting. Nel frattempo i malviventi riescono finalmente a scoprire che la macchinina è nascosta nella casa del bambino. Approfittando dell’assenza dei genitori e dei fratelli del piccolo, i quattro decidono di entrare in azione per riprendersi la macchinina, ma scoprono ben presto che la missione è più dura del previsto.

Curiosità e cast

Nella versione originale, il piccolo ha preso la varicella, mentre nella traduzione italiana (Mamma ho preso il morbillo), la malattia cambia per ragioni di marketing pubblicitario. Sebbene il film viene ambientato a Chicago, venne scelta come località principale Evanston, comune dell’Illinois situato a circa 22 km a nord di Chicago. Il film fu lanciato in occasione delle festività natalizie del 1997, ma non raccolse lo stesso successo di “Mamma ho perso l’aereo“.

Nel ruolo di Alex viene chiamato Alex D.Linz. Tragli attori. Olek Krupa, Rya Kihlstedt, Lenny von Dohlen, David Thornton, Billy Hopkins, Kevin Kilner, Haviland Morris, Seth Smith, Marian Seldes, Christopher Curry, Baxter Harris. Presente anche una giovanissima Scarlett Johansson, all’epoca appena 13enne. Veste i panni della sorella di Alex.

Trailer

Di seguito il trailer di Mamma ho preso il morbillo disponibile su YouTube. Il film può essere seguito in chiaro su Italia1, oppure in modalità streaming su Mediaset Play per chiunque disponga di una connessione internet e un tablet o uno smartphone.

