Aveva solo 19 anni Rosanna Bernocco. E’ lei la giovane vittima dell’incidente avvenuto questa mattina sulla statale 56 tra Ruvo di Puglia e Molfetta, in provincia di Bari.

Bari, incidente tra Rovo di Puglia e Molfetta: muore 19enne

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori giunti sul posto, Rosanna viaggiava come passeggera insieme a un amico quando si sarebbe scontrata frontalmente con una vettura proveniente dall’altra direzione, una Wolskvagen Golf condotta da una donna. Nell’impatto, la 19enne è sbalzata dal veicolo rovinando sull’asfalto. Sarebbe deceduta sul colpo. L’amico al volante è rimasto ferito ma non è in pericolo di vista. Condizioni non preoccupanti neanche per l’altra automobilista.

Dopo lo scontro frontale, sul posto sono immediatamente sopraggiunti i sanitari del 118. Purtroppo non hanno potuto fare nulla per rianimare la ragazza. Era già spirata. Il 118 ha poi caricato gli altri due feriti in ambulanza per trasportarli in due ospedali distinti. Sulla vicenda indaga la Procura di Trani, che accerterà al meglio la dinamica dell’incidente per sancire eventuali responsabilità. Non si ferma la scia di sangue sulle strade italiane, sempre più incidenti, spesso in strade secondarie, dove la sicurezza non è di certo, in alcuni casi garantita.

Il lutto sul web per Rosanna Bernocco

Intanto la notizia della morte di Rosanna Bernocco ha fatto rapidamente il giro di Ruvo di Puglia, il paese di cui era originaria, in provincia di Bari, a pochi chilometri da Molfetta. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social network. I sentimenti che prevalgono sono incredulità e sgomento. “Amica mia, non doveva andare così”, ha scritto Menica. “Riposa in pace, amica mia”, il commento a caldo di Cecilia.

