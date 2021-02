I partiti si spaccano sul nome di Mario Draghi. L’ex governatore della BCE sarebbe sostenuto dalle forze “responsabili”, come Forza Italia e Partito Democratico. Lega e Fratelli d’Italia vogliono l’immediato ritorno alle urne. Il Movimento Cinque Stelle si oppone a ogni forma di governo tecnico.

Mario Draghi, l’ultima carta del Colle

Ma facciamo un passo indietro. Il mandato esplorativo con cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato al Presidente della Camera Roberto Fico il compito di ricucire lo strappo tra le forze di maggioranza non ha avuto successo. Il leader di Iv, Matteo Renzi, ha fatto saltare il banco delle trattative giudicando troppo distanti le posizioni con le controparti politiche. I pentastellati non hanno trovato un punto di sintesi con i renziani sulle caselle ministeriali da occupare e su alcuni temi cruciali come l’accesso ai fondi sanitari del Mes. A quel punto Roberto Fico ha restituito il mandato nelle mani del Capo dello Stato.

Ieri sera, il Presidente della Repubblica ha rivolto alle forze parlamentari un accorato appello alla responsabilità nell’interesse del Paese. Ha poi annunciato l’affidamento di un nuovo incarico a una figura di “alto profilo istituzionale”, lasciando intendere l’arrivo di Mario Draghi nelle stanze del Quirinale. L’ipotesi del Conte Ter è così definitivamente tramontata e lascerà spazio a un Governo “tecnico”, con ministri prestati dal mondo dell’economia e della società civile che guideranno l’Italia fuori dal tunnel della seconda ondata. Al centro dell’agenda politica ci saranno due grandi temi: la gestione dei fondi del Recovery Fund e la gestione del piano vaccinale.

I problemi del futuro Governo

Draghi è di sicuro un nome spendibile sui mercati finanziari. Eppure l’instabilità politica di queste settimane potrebbe mettere in agitazione gli investitori e chiedere al prossimo Governo uno sforzo economico che faccia rientrare l’allarme sui conti pubblici. L’Europa intanto sta a guardare e teme che il mancato accordo sul futuro Esecutivo possa far saltare l’erogazione dei fondi emergenziali destinati all’Italia, che è il principale beneficiario del piano Recovery. Un passaggio delicato, da cui dipende non solo l’esito della ripresa economica dell’Unione Europea, ma il suo stesso futuro politico. I Paesi frugali come Olanda, Austria, Danimarca e Svezia sono pronti, dinnanzi alla debolezza di un partner come l’Italia, a riconsiderare i termini e le condizioni per l’erogazione dei fondi. La Commissione guidata da Ursula Von Der Leyen mancherebbe un passo importante verso il potenziamento dei suoi poteri in Europa.

L’ombra della patrimoniale con Mario Draghi

Per mettere a tacere i mal di pancia degli alleati europei e lanciare un segnale ai mercati, potrebbe riaffacciarsi l’ipotesi della patrimoniale, cioè di un’imposta una tantum su conti correnti e beni immobili. Un governo tecnico a guida Draghi avrebbe l’appoggio di una parte del Parlamento e i partiti potrebbero sostenere una misura così impopolare senza però metterci la faccia, come successe per il governo di Mario Monti nella crisi del 2012 quando, con il favore dell’Europa, l’Esecutivo dei professori operò dei tagli lineari sulle pensioni e sulla spesa pubblica per rassicurare i mercati e ridurre lo spread tra i titoli di Stato italiani e i Bund tedeschi. La destra di Matteo Salvini ha già fiutato questo rischio. E ieri lo ha spiegato con una dichiarazione a caldo dopo l’ultima conferenza stampa del Capo dello Stato: “Draghi è una persona assolutamente stimabile – ha commentato il leader del Carroccio -. Il problema è chi lo sostiene e per fare cosa. Draghi sostenuto dalla sinistra per fare la patrimoniale sulle case e sui conti correnti? No, grazie. L’Italia ha bisogno di taglio di tasse e burocrazia, non di più tasse e burocrazia. La sinistra purtroppo ha questo nel suo Dna”.

Come funziona

L’ultima patrimoniale nella storia della Repubblica risale al Governo Amato del 1992, durante la crisi della lira. A differenza delle altre imposte, la patrimoniale non grava sui redditi da lavoro ma su ciò che la persona possiede. L’importo da pagare può essere fisso o variabile a seconda delle decisioni prese dallo Stato: il più delle volte è espresso in percentuale (o millesimi), per colpire i patrimoni in maniera proporzionale (chi ha più ricchezze paga di più). a nuova patrimoniale potrebbe autorizzare un prelievo forzoso dai conti correnti. Non è l’unico metodo per riscuotere un’imposta sul patrimonio, ma è già successo nella storia e potrebbe essere la via più rapida per salvare le finanze pubbliche in emergenza.

Lo Stato emana un decreto legge fissando la quota da richiedere (es. 2 per mille). Quindi ordina alle banche di procedere con un prelievo forzoso dal conto corrente (o dal conto deposito) del contribuente. Il prelievo può riguardare solo l’attuale giacenza sul conto corrente oppure essere calcolato sull’intero stato patrimoniale del contribuente sulla base delle ultime dichiarazioni dei redditi.

I problemi dell’INPS

La patrimoniale non rappresenterebbe però l’unico modo per fare cassa. L’altro metodo è il taglio alla spesa corrente. E’ quanto potrebbe fare un governo tecnico con le pensioni o altre misure di sostegno economico come il reddito di cittadinanza. Del resto non è un mistero che l’emergenza Covid-19 ha travolto anche l’INPS, producendo un buco di bilancio da 20 miliardi. Guglielmo Loy, presidente del Civ, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps che sorveglia i conti dell’ente pubblico, alcuni giorni fa ha lanciato l’allarme sulle pagine de La Repubblica.

“Chiediamo che il debito venga sanato per non minare la sostenibilità del bilancio dell’Istituto. Tra l’altro – prosegue Loy – il rosso da 20 miliardi che indichiamo nel documento si basa sulle ottimistiche stime della Nadef per il Pil 2021. Corretto dal punto di vista contabile, ma non rassicurante”. Per Loy “se il sistema non è più in equilibrio, qualcuno potrebbe essere tentato di tirare la cinghia sulle prestazioni, pensioni incluse. La profonda recessione poi inciderà molto, con contributi calanti. Il legislatore deve intervenire quanto prima”.

