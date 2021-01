Napoli. E’ risultato positivo al Coronavirus uno studente che frequenta la scuola media Carlo Poerio al corso Vittorio Emanuele.

Napoli, studente positivo alla Carla Poerio: scuola chiusa

A pochi giorni dalla ripresa delle lezioni in presenza, la dirigente Angela Sepe ha comunicato la positività dell’alunno e la chiusura delle scuola: “Le attività didattiche in presenze sono sospese per lo svolgimento delle necessarie operazioni di santificazione straordinaria e pulizia dell’istituto in seguito alla segnalazione ricevuta nella serata di sabato 30 gennaio di un caso covid coinvolgente uno studente”.

Come da protocollo, la dirigente ha inoltrato la segnalazione all’Asl locale, che provvedrà a sottoporre a tampone gli studenti e i docenti che sono entrati in contatto con il positivo. Al momento tutta la classe è quarantena fiduciaria. Da domani tutte le classi seguiranno le lezioni in didattica a distanza, con inizio alle 8 e 10, mentre il rientro è previsto per martedì.

Studenti positivi a Napoli

Nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al Covid-19 17 studenti nel capoluogo partenopeo. Soltanto 7 sono residenti nel distretto di Soccavo e Pianura. E quanto si legge nel bollettino dell’Asl Napoli 1. Sono tre nella scuola dell’infanzia e quattro di scuola primaria, con numerosi contatti familiari positivi.

Vuoi essere sempre aggiornato? Segui il nostro canale Telegram!

Vuoi scoprire tanto altro? Segui il nostro profilo Instagram

continua a leggere su Teleclubitalia.it