Esonda un torrente: famiglie evacuate in Campania. Il maltempo non dà tregua nella regione e ieri una situazione critica si è verificata in provincia di Avelino.

La Protezione civile della Regione Campania ieri era al lavoro nel comune di Cervinara, dove il maltempo ha determinato l’esondazione del torrente Cardito a valle del centro abitato.

Cervinara: esonda torrente

Quindici volontari della Protezione civile della Regione Campania sono intervenuti con mezzi speciali per consentire l’evacuazione di tre famiglie rimaste intrappolate a causa del maltempo. Sono in corso sopralluoghi di squadre del Genio Civile per verificare lo stato della situazione.

La Sala Operativa è il Centro Funzionale seguono l’evolversi della situazione in h24. Si ricorda che l’allerta meteo resta in vigore fino alle 23.59 e che dalle 6 di domani mattina scatta la nuova allerta per vento forte e mare agitato con possibili mareggiate sull’intero territorio regionale.

persiste l’allerta meteo. Si prevedono nuove precipitazioni a carattere temporalesco e forti raffiche di vento. Intanto ancora oggi sulla CampaniaSi prevedono nuove precipitazioni a carattere temporalesco e forti raffiche di vento.

