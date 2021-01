Da domani via alla vaccinazione nell’Asl Napoli 2 con il vaccino Moderna. Nell’Asl della provincia di Napoli stanno procedendo a ritmo spedito le vaccinazioni contro il Covid.

Ora alle dosi Pfizer si aggiungono quelle Moderna che in questa prima fase andranno a 200 ospiti di case per anziani del territorio dell’Asl Napoli 2 Nord.

Lo slittamento di 24 ore nell’uso del nuovo vaccino, rispetto a quanto annunciato in precedenza dalla stessa Asl, si legge in una nota, “è dipeso dal ritardo del Ministero nel far pervenire lo specifico modello di consenso informato”.

Vaccino Moderna all’Asl Napoli 2

La dotazione iniziale del nuovo vaccino per l’ASL Napoli 2 Nord è di 2000 dosi. Questo vaccino, a differenza di quello già in uso, non richiede la conservazione a -80°, ma si può conservare a temperature comprese tra i 2 e gli 8 gradi centigradi per 30 giorni. In virtù di questa caratteristica, l’Azienda Sanitaria ha deciso di destinare questi vaccini ai pazienti ospiti presso le case di cura distribuite sul territorio, impossibilitati a muoversi autonomamente.

La campagna vaccinale destinata ad ospiti ed operatori di RSA e case per anziani ha interessato; circa 1600 persone e si è avuto un tasso di adesione prossimo al 100%. I vaccinati nell`ASL Napoli 2 Nord, hanno superato la soglia dei 10.000 vaccinati.

