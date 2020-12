GIUGLIANO. Schianto mortale a Giugliano lungo la circumvallazione esterna. Un uomo ha perso la vita. L’impatto è avvenuto tra due furgoni all’altezza del ponte della zona Asi, nella corsia centrale. Uno dei due mezzi è un Fiorino. Lo scontro è avvenuto in direzione Lago Patria.

Incidente lungo la circumvallazione

Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. L’uomo era alla guida del furgoncino che pare trasportasse pane, quindi probabilmente era a lavoro quando ha incontrato la morte su strada. Lo schianto è stato molto violento. La presenza dei vigili del fuoco potrebbe essere data dalla necessità di estrarre la vittima dal mezzo coinvolto nell’impatto.

Non si conosce la dinamica dell’impatto. Non si esclude che a causa del manto stradale bagnato uno dei veicoli abbia perso il controllo finendo sull’altro mezzo in corsa. Sul posto anche la polizia stradale per ricostruire quanto accaduto e i militari per dirigere il traffico.

Non è la prima volta che accadono terribili incidenti in quel tratto di strada. E spesso anche con risvolti tragici, proprio come oggi.

