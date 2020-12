“Siamo al lavoro per evitare un nuovo dissesto, perché già il primo è stato doloroso”. L’ha detto la sindaca di Villaricca, Maria Rosaria Punzo, intervenuta nella nostra trasmissione Campania Oggi.

La fascia tricolore ha risposto al consigliere pentastellato Rosario Albano che aveva parlato di ennesimo fallimento dell’amministrazione con altri 9 milioni di debiti. “Mi dispiace che un consigliere di opposizione, anziché unirsi a noi ed aiutare a trovare una soluzione, si metta a fare dichiarazioni che non sono sostenute dal punto di visto tecnico.”

“Io – aggiunge Punzo – mi affido ai revisori dei conti e per la prima volta arrivano in consiglio con dei pareri che sono favorevoli. Abbiamo sofferto e lavorato tanto per arrivare a questi numeri, anche in fase storica difficile come questa dove è ancora più difficile fronteggiare l’evasione fiscale.”

“Capisco – prosegue la sindaca – il ruolo dell’opposizione ma qui c’è una persona che vuole solo il bene di Villaricca. Albano ha perso un’occasione per restare in silenzio e non sparare così solo perché si è in campagna elettorale”.

